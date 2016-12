Diocesi: mons. Pappalardo (Siracusa) incontra i giornalisti. “Dialogo sull’anno che sta per volgere al termine”

L’arcivescovo di Siracusa, monsignor Salvatore Pappalardo, domani, venerdì 23 dicembre, incontrerà i giornalisti dell’Ucsi, i giornalisti e gli operatori della comunicazione, alle ore 9.45, presso il salone dell’arcivescovado in piazza Duomo, nel capoluogo siciliano. “Oltre a vivere insieme un momento di dialogo sull’anno che sta per volgere al termine e a scambiarsi gli auguri di un santo Natale, sarà anche l’occasione – spiega un comunicato della curia – per consegnare il messaggio di Natale”. All’incontro saranno fra l’altro presenti il responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi, Alessandro Ricupero, il consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa don Giuseppe Lombardo, nella qualità anche di delegato regionale Fisc Sicilia, il presidente dell’Ucsi di Siracusa Salvatore Di Salvo. Al termine dell’incontro saranno simbolicamente consegnati all’arcivescovo Pappalardo il pane e i dolci da donare alle famiglie bisognose assistite dalla Caritas. Quest’anno il pane verrà devoluto alla Caritas parrocchiale della Chiesa Madre di Carlentini che lo distribuirà a 40 famiglie della città, mentre l’Assostampa offrirà i dolci che verranno serviti il primo gennaio prossimo ai circa 120 indigenti che parteciperanno al pranzo di Capodanno, organizzato dal parroco della chiesa di San Corrado Confalonieri a Mazzarrona don Antono Panzica.