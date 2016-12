Diocesi: Monreale, domani inaugurazione nuova cappella all’aeroporto di Palermo

Verrà inaugurata domani mattina, 24 dicembre, alle 10.30 la nuova cappella dell’aeroporto di Palermo “Falcone-Borsellino”, che si trova a Cinisi (nel territorio della diocesi di Monreale). A presiedere il rito di benedizione sarà l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, alla presenza delle autorità aeroportuali e del personale dipendente dell’aeroporto. “La cappella – spiega la diocesi in una nota – è il risultato dell’intensa collaborazione tra l’ente gestore dell’area aeroportuale, Gesap, che ha concesso lo spazio all’interno, e l’arcidiocesi di Monreale, che attraverso la Curia e il cappellano dell’aeroporto, don Antonio Ortoleva, ha curato e si è fatta carico di tutto l’arredo necessario”. La cappella sarà intitolata a “Santa Maria Odigidria”, letteralmente, “Colei che indica la Via”: icona dell’antica tradizione bizantina che si trova sul fronte interno del portale del Duomo di Monreale. Sulle pareti alcuni quadri riproducono i mosaici della cattedrale di Monreale, in particolare l’episodio evangelico dei discepoli di Emmaus, con il Cristo che si fa pellegrino e compagno di viaggio, ma anche sosta che rinfranca per riprendere il cammino. È stato riprodotto anche un antico dipinto di Santa Fara, patrona di Cinisi. Un alto valore simbolico, infine, ha la pietra di Montagna Longa, incastonata sulla base del tabernacolo per volere dell’arcivescovo, richiamo orante ai 108 passeggeri e ai 7 membri dell’equipaggio morti nel disastro aereo del 5 maggio 1972, quando il volo Alitalia AZ112 si schiantò contro la montagna in fase di atterraggio.