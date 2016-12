Diocesi: Grosseto, a Natale tutti attivi i servizi della Caritas

Nei giorni di festa natalizi nessun servizio della Caritas diocesana viene sospeso. Restano attivi la mensa, il centro di accoglienza, dove chi ha bisogno ha la possibilità di farsi la doccia e ricevere indumenti usati, ma pulitissimi e in buono stato di conservazione, così come resta aperto l’Emporio della solidarietà, dove – come già da due anni – i bambini delle famiglie inserite nel progetto di sostegno, riceveranno in dono dei giochi regalati dai bambini. Lo rende noto in un comunicato la stessa Caritas grossetana. Tra le iniziative messe in campo dalla Caritas la distribuzione dei giocattoli tra le famiglie, i pranzi del 25 dicembre e del 1° gennaio alla mensa offerti da due anonimi benefattori e la cena del 31 dicembre animata dai volontari delle Querce di Mamre, con tanto di brindisi a mezzanotte. In questi giorni, inoltre, la Caritas, oltre agli abituali pacchi viveri per le famiglie indigenti, distribuisce anche panettoni. Lo stesso accade nelle Caritas parrocchiali. Anche in questo caso si registrano donazioni da parte di benefattori anonimi. “A dicembre – conferma il vice direttore di Caritas, Luca Grandi – abbiamo registrato un forte aumento di donazioni in denaro. Si tratta di gesti silenziosi, che non fanno chiasso come le polemiche, ma che ci incoraggiano”. Solidarietà anche per i detenuti della casa circondariale di Grosseto che hanno ricevuto in dono da una ditta di Grosseto, “Corsini”, 70 panettoni farciti.