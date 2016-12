Diocesi: Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, cartoline natalizie per sostenere il microcredito

Dieci cartoline augurali con altrettanti soggetti “valorizzando 10 immagini di opere d’arte presenti in tutti i paesi della diocesi”. E’ l’iniziativa, in prossimità del Natale, dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Triplice la finalità: far conoscere le bellezze artistiche presenti sul territorio, mettere in circolo un Natale cristiano nelle immagini e nelle frasi augurali, raccogliere offerte per il progetto “Microcredito” promosso dagli Uffici di Pastorale sociale, Caritas e Pastorale giovanile. Info: comunicazioni@diocesidialtamura.it.