Cardinale Bagnasco: Genova, il 27 maggio Papa Francesco incontrerà il mondo del lavoro. “Grande onore e gioia”

A maggio Papa Francesco incontrerà “il mondo del lavoro” a Genova. Lo ha annunciato il cardinale Angelo Bagnasco durante l’incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale. La visita al mondo del lavoro, ha sottolineato il cardinale, “è inevitabile, perché sappiamo la storia di Genova, e le difficoltà” e questa storia, “in qualche modo, è emblematica del Paese”. L’anno appena trascorso, ha affermato il cardinale, è stato “un anno di grazia per il dono del Congresso eucaristico nazionale, un momento molto bello e importante”, mentre “si apre un nuovo anno con un altro evento di grazia che sarà la visita del Santo Padre Francesco, sabato 27 maggio”. Il cardinale ha quindi definito la visita del Papa, “un grande onore e una grande gioia perché il successore di Pietro viene a Genova”. “Non è potuto venire l’anno scorso per il Congresso eucaristico – ha proseguito l’arcivescovo – però viene quest’anno, proprio per Genova, anche se naturalmente ci sarà un’eco della Liguria”. Il Papa, ha detto ancora l’arcivescovo, “viene a confermare la fede del popolo di Dio e poi la carica di simpatia, di affetto, di calore, che è tipica della sua umanità e del suo ministero, andranno a beneficio della nostra comunità cristiana e di tutta Genova”.