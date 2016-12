Cardinale Bagnasco: auguri “alla nostra Genova” e al Paese. Riscoprire le relazioni per un Natale di serenità e pace

“Auguro un Natale di serenità e di pace per tutte le famiglie, di pace e serenità anche per la nostra Genova, in modo particolare, e per il nostro Paese in modo più ampio”. Così il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, che stamani, presso la Curia di Genova, ha incontrato i cronisti genovesi per il tradizionale messaggio di auguri in vista del Natale. “Ci auguriamo tutti di riscoprire la bellezza e la necessità di stringere rapporti e relazioni tra di noi, a cominciare dalle famiglie, ai vicini di casa, al mondo lavoro”. L’invito del porporato è quindi di “stringere i rapporti perché la cultura che respiriamo ci spinge a isolarci sempre di più ma questo significa morire e distruggere una società e questo non è bene”. L’affievolirsi dei legami, ha proseguito il cardinale, “significa diventare sempre più fragili e deboli perché più soli”. Per questo, “dobbiamo riscoprire le relazioni anche se queste in qualunque ambiente chiedono sempre un grande impegno ma sono la sorgente di una grande forza, di una grande speranza”.