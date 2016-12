Avvento: p. Cantalamessa, Gesù “desidera nascere nel nostro cuore

Gesù “desidera nascere nel nostro cuore più, infinitamente di più, di quanto noi desideriamo che nasca”. Lo ha ricordato padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, nella quarta e ultima predica di Avvento, stamani nella Cappella Redemptoris Mater in Vaticano alla presenza di papa Francesco e della Curia Romana. Il mondo in cui si muovono Maria e Giuseppe, ha osservato Cantalamessa – secondo quanto riporta “Radio Vaticana” -, “non era meno agitato di oggi”. “Le notizie di atti di terrorismo, di guerre, di masse costrette, come allora, a lasciare le proprie case e per le quali, come per Maria e Giuseppe, ‘non c’è posto nell’albergo’, si accavallano e ci raggiungono ormai in tempo reale”. Solo chi sarà “capace di mettere a tacere tutto” fuori e dentro di sé e, “con la grazia dello Spirito Santo”, prenderà coscienza – ha spiegato il predicatore della Casa Pontificia – di quello che ricordiamo nel giorno della natività di Cristo, potrà dire di aver “fatto” Natale. In Natale, ha sottolineato,è una celebrazione che esige di essere “compresa nel suo significato per noi”. L’incarnazione – ha proseguito – fu vissuta da Maria come un evento “carismatico” che la rese il modello dell’anima “fervente nello Spirito”, sperimentando “per prima” la “sobria ebbrezza dello Spirito”: l’umiltà della Vergine dopo l’incarnazione appare come “uno dei miracoli più grandi della grazia divina” che introduce al concetto di “maternità divina” di Maria, cioè all’essere “madre di Dio”. Una maternità fisica, metafisica – cioè, come spiegava Sant’Ignazio di Antiochia, Gesù è “Figlio di Dio e di Maria” – e spirituale, quindi “del cuore, oltre che del corpo”. Ed è lo Spirito Santo – ha concluso – a invitarci a ritornare proprio “al cuore”, per celebrare in esso un Natale “più intimo e più vero”, che renda “vero” anche il Natale che celebriamo all’esterno, nei riti e nelle tradizioni.