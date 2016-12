Tv2000: dal 25 gennaio il talk show “Avanti il prossimo” condotto da Piero Badaloni

Mettere in primo piano le persone, le loro idee, le loro esperienze. Conoscerle, farle conoscere, per poi invitarle ad un confronto serrato e sincero. Sono l’obiettivo e il percorso che proporrà “Avanti il prossimo”, il nuovo talk show di Tv2000, condotto da Piero Badaloni che, a partire dal 25 gennaio 2017, in prima serata, si occuperà di attualità, società, economia e politica. Gli ospiti del programma entreranno in studio, raccontando prima la propria storia, la propria proposta, la propria posizione, per poi confrontarsi con gli altri in un dialogo che cresce e si allarga. “Avanti il prossimo”, nato da un’idea di Alessandro Sortino, curato da Piero Badaloni, Dario Quarta, Valeria Aloisio, Francesca Mancini per la regia di Antonio Ammirati, “vuole offrire percorsi di approfondimento e di chiarezza ai telespettatori”, si legge in un comunicato, ma “è anche un invito a non dimenticare quel ‘prossimo’ che il Vangelo invita a considerare, e amare come se stessi, e che per la dottrina sociale della Chiesa è al centro dell’azione della società, della politica, della comunità”. “Dopo 5 anni – spiega Badaloni – ho deciso di tornare in tv accogliendo la sfida di Tv2000 e rinunciando ad altri progetti importanti. Tra le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare: la stima nei confronti di Paolo Ruffini per lo sforzo di rinnovamento e rafforzamento del palinsesto dell’emittente della Cei e la formula intrigante del programma che rappresenta un’ assoluta novità nel mondo dei talk”. “Il nostro obiettivo – aggiunge il direttore di rete, Paolo Ruffini -è fare una prima serata di approfondimento che non si aggiunga all’elenco di quelle trasmissioni che confondono l’approfondimento con una sbornia di parole lanciate gli uni contro gli altri”. Il progetto “è un altro passo importante per la nostra televisione che, come la Chiesa, vuole essere piantata e radicata nella realtà”.