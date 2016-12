Terremoto: Avis, dopo quattro mesi ad Amatrice si torna a donare sangue. “Segno di speranza per comunità locale”

A 4 mesi dal terribile sisma che ha colpito la città e il Centro Italia, distruggendo anche la locale sede associativa, i donatori dell’Avis comunale Amatrice tornano a donare. Venerdì 23 dicembre, dalle ore 8, nel piazzale Pass Amatrice sarà infatti organizzata una raccolta di sangue. A seguire, alle ore 12, ci sarà un momento di raccoglimento in ricordo di tutti i morti presso il Monumento Avis e il monumento alle vittime del sisma. L’evento, intitolato “Doniamo la speranza”, è organizzato dall’Avis comunale di Amatrice in collaborazione con Avis nazionale, Avis provinciale Rieti, Comune di Amatrice, Protezione civile Lazio e Asl Rieti (Pass Amatrice). “È una giornata importante per Avis e per tutta la comunità di Amatrice”, spiega il presidente nazionale Avis, Vincenzo Saturni. “Tutta l’Avis ha voluto essere vicina concretamente in questi mesi ai donatori e alle popolazioni locali. Con il ripartire dell’attività dell’Avis torna ad esserci un segno visibile di speranza per l’intera comunità locale”.