Terremoto: Amatrice, venerdì 23 si inaugura la mensa realizzata con i fondi di “Un aiuto subito”

Verrà inaugurata alle 14.30 di venerdì 23 dicembre la mensa di Amatrice, primo importante momento della costruzione del “villaggio del food” dopo gli eventi sismici degli ultimi mesi. “L’opera – si legge in una nota – è stata realizzata grazie ai fondi pro terremotati raccolti da Corriere della Sera e TgLa7 attraverso ‘Un aiuto subito’, l’iniziativa solidale che dal 1997 costituisce un riferimento sicuro per quanti vogliono contribuire a opere di pubblica utilità all’indomani di eventi catastrofici”. I fondi per le popolazioni colpite dal sisma in centro Italia ammontano a oltre 7 milioni di euro. “La riapertura della mensa – prosegue la nota – è la prima significativa tappa della ricostruzione, nel quadro del progetto ‘Amate Amatrice’, grazie al contributo progettuale dell’architetto Stefano Boeri e al contributo operativo di Regione Friuli Venezia Giulia, Innova Fvg, Filiera del Legno Fvg e Artemide”. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti, con Boeri, il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, quello del TgLa7, Enrico Mentana, oltre al commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, e al Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Sarà così disponibile, spiega Boeri, “una piazza dove gustare i prodotti locali. Ma anche incontrarsi, giocare, stare insieme, in uno spazio polifunzionale, al coperto, con una grande vetrata rivolta verso i Monti Sibillini”.