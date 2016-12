Televisione: RaiUno e Ctv, con Alberto Angela “Stanotte a San Pietro. Viaggio tra le meraviglie del Vaticano”

Alberto Angela in un nuovo viaggio notturno in Vaticano. Al telespettatore si schiuderà, martedì 27 dicembre, uno scrigno di tesori d’arte, “un percorso intimo e maestoso, tra monumenti famosi come la Cupola di San Pietro, la Pietà, la Cappella Sistina e i giardini immersi nel silenzio della notte”. Una produzione Rai arricchita da ospiti come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone, realizzata in collaborazione con Centro televisivo vaticano (Ctv) e Officina della comunicazione di Bergamo. Dopo il grande successo di “Stanotte a Firenze”, Alberto Angela accompagnerà dunque il pubblico di RaiUno in un secondo viaggio notturno nel suo programma “Stanotte a San Pietro. Viaggio tra le meraviglie del Vaticano” in onda appunto martedì 27 dicembre alle 21.25. Lo stesso Alberto Angela spiega: “Per oltre vent’anni abbiamo filmato di notte nei musei più importanti del mondo. È l’unico momento possibile per filmare le sale vuote o i reperti preziosi fuori dalle vetrine perché non ci sono visitatori. Ma di notte il Museo cambia volto. Siete solo voi davanti ai capolavori immersi nel silenzio. Il Museo sembra quasi mostrarvi e offrirvi i suoi tesori in un’atmosfera di intimità. Ho sempre voluto trasmettere e regalare questa atmosfera che ho respirato ai telespettatori. Così negli anni mi è venuta l’idea di questo programma. Immaginate: uscito l’ultimo visitatore, il direttore vi consegna le chiavi del museo che è ‘vostro’ per tutta la notte fino all’alba. Solo voi e i capolavori della genialità dell’uomo nei secoli. Passo dopo passo il museo vi svela i suoi segreti facendo riemergere un passato dimenticato da millenni…”.