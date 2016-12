Santuari: Loreto, è on line il “Canzoniere Mariano”, raccolta di canti mariani

È on line sul sito del Santuario della Santa Casa di Loreto il “Canzoniere Mariano”. Si tratta di una raccolta di canti mariani, redatta dopo ampia selezione, da M° P. Giuliano Viabile, direttore della Cappella Musicale della Santa Casa. “Il Santuario della Santa Casa di Loreto – ha scritto l’arcivescovo delegato pontificio di Loreto, mons. Giovanni Tonucci – è sempre stato un luogo privilegiato per alimentare espressioni artistiche di ogni tipo. Tra queste, la musica ha avuto ed ha ancora il suo ruolo di prestigio, perché nulla come la musica e il canto sono adatti a manifestare la nostra partecipazione alla preghiera, unendo i nostri sentimenti ai sentimenti di Maria”. “Lo scopo principale di questo Canzoniere Mariano”, sottolinea padre Viabile, “è quello di rendere fruibili, a musicisti e devoti, i canti che sarebbero andati persi perché oggi non più eseguiti o perché dimenticati in vecchie raccolte oggi non più commerciabili. Il canto mariano popolare è senza dubbio il repertorio più nutrito”. Per offrire una immediata consultazione, i canti sono stati divisi in quattro settori: “Canti lauretani”, “Canti mariani adattati”, “Canti popolari vari” e “Canti in latino”.