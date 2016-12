Russia: Mosca, mostra fotografica per 80° compleanno del Papa. Mons. Migliore (Nunzio), “amore speciale per il popolo russo”

Resterà aperta fino al 30 gennaio 2017 presso il Centro studi sulla diaspora russa “A. Solgenitsin” a Mosca una mostra fotografica “per l’80° compleanno di Papa Francesco”. Organizzata in collaborazione con l’ambasciata della Federazione Russa in Vaticano e il centro culturale “Pokrovsky Gates”, la mostra propone immagini di tutto il pontificato di Bergoglio. Intervenendo all’inaugurazione, il 19 dicembre scorso, il nunzio apostolico mons. Celestino Migliore ha affermato: “La sua grande autorità morale ha reso Papa Francesco leader mondiale riconosciuto, così come tutto il mondo nutre per lui rispetto e affetto per la sua autentica vicinanza alle persone di tutti gli strati sociali, e in particolare a coloro che sono più sfavoriti”. Secondo il Nunzio, come riportato dal sito рускатолик.рф, “Papa Francesco ha un amore speciale per il popolo russo, che ha dimostrato durante i suoi numerosi incontri con il presidente russo Vladimir Putin, così come durante lo storico incontro a L’Avana con il patriarca Kirill” nel febbraio scorso, a cui la mostra dedica una parte significativa. Per l’abate Stefan, presente all’apertura come delegato ufficiale del dipartimento delle relazioni esterne del patriarcato di Mosca, la mostra è una “continuazione di quello che è successo a L’Avana”, perché “parlando alla Russia del Papa, parliamo del suo lavoro e delle sue attività, e spieghiamo quindi il senso di quell’incontro”.