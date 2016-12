Repubblica Ceca: 1500 chili di regali di Natale per i bambini ucraini bisognosi, progetto di Caritas olomouc

(Bratislava) – La Caritas Repubblica Ceca, ufficio arcidiocesano di Olomouc, ha raccolto e spedito regali di Natale per più di 300 bambini. I doni, dal peso complessivo di 1500 chili, raggiungeranno i destinatari tra il 5 e il 6 gennaio, data in cui si celebra il Natale in Ucraina secondo il calendario giuliano. Il progetto, chiamato “pacchetto di Natale”, vanta una tradizione decennale e sta diventando sempre più popolare tra la gente che ogni anno è sempre più interessata ad aiutare. I destinatari del sostegno saranno i bambini provenienti da famiglie svantaggiate, quelli accolti in case-famiglia e – per la prima volta – coloro che hanno perso la propria casa a causa dei conflitti nelle zone orientali del Paese. “Tradizionalmente i benefattori cechi comprano e impacchettano principalmente vestiti, scarpe, materiale scolastico, libri da colorare e giocattoli. Molti di questi bambini hanno perso i genitori o vivono in famiglie distrutte e non possono permettersi neppure il necessario per vivere”, ha dichiarato Vasyl Vasyliv, coordinatore del progetto per l’Ucraina. I doni saranno distribuiti ai bambini di Bortniky, Lopatyn, Ternopil, Kolomyj e Chmelnytskyi.