Povertà: Comunità Sant’Egidio, l’edizione 2017 di “Roma. Dove mangiare, dormire, lavarsi”

235 pagine, 14 sezioni, 12mila copie distribuite gratuitamente ai senza dimora e agli operatori dei servizi. È la 27ma edizione della Guida “Roma. Dove mangiare, dormire, lavarsi”, realizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e presentata questa mattina nella capitale. Oltre all’edizione romana, la guida è pubblicata anche a Genova, Napoli, Milano, Padova, Firenze, Barcellona, Madrid, Varsavia e Buenos Aires. Il vademecum contiene le indicazioni di 40 mense (9 in più rispetto al 2016), delle cene per la strada offerte da 40 gruppi di cui 12 parrocchiali (3 in più rispetto all’anno precedente), di 40 centri stabili dove dormire tra cui il nuovo centro di accoglienza notturno Villetta della misericordia presso il Policlinico Gemelli. Per lavarsi ci sono 22 servizi docce (5 in più rispetto al 2016), e sono 38 i centri in cui è possibile ricevere cure mediche; 145 i centri d’ascolto; 12 i telefoni per aiuto. Nel vademecum sono inoltre indicati 38 centri e comunità per alcolisti e tossicodipendenti, 7 asili e scuole private per bambini stranieri, 13 centri di assistenza per detenuti e 11 per donne vittime di tratta. Sono 19 i servizi contro il gioco d’azzardo (+ 8 rispetto al 2016); 22 le scuole di italiano per stranieri (11 in più). Nel 2016 Sant’Egidio ha distribuito a Roma 5 tonnellate di alimenti a settimana e 3 tonnellate di indumenti. Nel corso dell’anno sono stati regalati anche 21mila sacchi a pelo e distribuiti nei centri 40mila pacchi alimentari: “10mila in più rispetto al 2016 – ha spiegato presentando il vademecum Marco Impagliazzo, presidente di Sant’Egidio – perché oggi la grande domanda riguarda il cibo”.