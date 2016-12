Patriarca Bartolomeo: messaggio natalizio, “2017 Anno di protezione della sacralità dell’infanzia”

“Un appello a tutti, a rispettare l’identità e la sacralità dell’infanzia”. Lo rivolge il patriarca ecumenico Bartolomeo I nel suo messaggio natalizio nel quale proclama inoltre il 2017 “Anno di protezione della sacralità dell’infanzia”. “Purtroppo – esordisce – il Vangelo di Natale viene proclamato ancora di nuovo in un mondo, dove echeggia il rumore delle armi, dove viene praticata la violenza non provocata a scapito di persone e popoli, dove signoreggia diseguaglianza e ingiustizia sociale. Intollerabile è la situazione in cui si trovano innumerevoli bambini, vittime di conflitti bellici, di situazioni confuse, di sfruttamenti vari, di persecuzioni e discriminazioni, di fame e povertà e di privazioni dolorose”. Nel richiamare la visita a Lesbo dello scorso aprile con Papa Francesco e l’arcicescovo Ieronimos, Bartolomeo ricorda “le vicissitudini dei profughi e dei migranti e particolarmente i problemi acuti dei bambini tribolati, vittime innocenti e indifese della violenza bellica, delle discriminazioni raziali e religiose e della ingiustizia, il cui numero aumenta continuamente”. Il Natale costituisce pertanto “un richiamo e un appello a prendersi cura dei bambini, a proteggere queste vittime vulnerabili e a rispettare la sacralità della infanzia”. Ma i bambini, secondo il patriarca, sono “minacciati” anche nei Paesi sviluppati per la crisi del matrimonio e della famiglia e per “l’esercizio della violenza fisica e psichica”. Deleteri televisione e internet. Nel ricordare l’enciclica del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa, Bartolomeo rivolge un appello “a tutti, a rispettare l’identità e la sacralità dell’infanzia” di fronte alla crisi migratoria mondiale, al flagello della mortalità infantile, al lavoro minorile, alle violenze fisiche e psicologiche, ai pericoli del consumismo. “Proclamiamo il 2017 Anno di protezione della sacralità della infanzia – conclude il patriarca -, chiamando tutti a riconoscere e a rispettare i diritti e l’integrità dei bambini”.