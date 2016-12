Papa Francesco: dona a Curia Romana libro del gesuita Acquaviva “Accorgimenti per curare le malattie dell’anima”

Si chiama “Accorgimenti per curare le malattie dell’anima” ed è la traduzione italiana di un libro (edito da San Paolo) del terzo superiore dei gesuiti, padre Claudio Acquaviva (1543-1615), il dono natalizio di Papa Francesco alla Curia romana. “Tre mesi fa è uscita un’edizione molto buona, in italiano, fatta dal padre Giuliano Raffo, morto recentemente”, ha detto il Papa al termine del suo discorso odierno in occasione della presentazione degli auguri natalizi, citando il titolo originale, in latino, Industriae pro superioribus eiusdem Societatis: Ad curandos Animae morbos. “La traduzione è bellissima, ben fatta, e credo che possa aiutare, e come dono di Natale mi piacerebbe offrirla a ognuno di voi”, ha aggiunto, prima di salutare uno a uno i membri della Curia e consegnare loro il volume.