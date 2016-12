Papa Francesco: costituito gruppo per informare la Santa Sede su vicenda Gran cancelliere Ordine di Malta

Papa Francesco “nella sua sollecitudine per il Sovrano militare Ordine di Malta — ‘Ordine religioso laicale'” che “ha, tra i suoi fini, quello del ‘servizio alla fede e al Santo Padre’”, “ha disposto la costituzione di un gruppo di cinque autorevoli membri con l’incarico di raccogliere elementi atti ad informare compiutamente e in tempi brevi la Santa Sede in merito alla vicenda che ha recentemente interessato il Gran cancelliere dell’Ordine, Albrecht Freiherr von Boeselager”. Lo rende noto un comunicato della Sala stampa vaticana. I cinque membri sono monsignor Silvano M. Tomasi, padre Gianfranco Ghirlanda, Jacques de Liedekerke, Marc Odendall e Marwan Sehnaoui.