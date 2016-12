Papa Francesco: a UnoMattina, “auguro un Natale cristiano, come il primo, quando Dio si fece piccolo”

Auguri speciali per i trent’anni di UnoMattina, in onda su Rai1 dal 22 dicembre 1986. I conduttori Francesca Fialdini e Franco di Mare hanno ricevuto in apertura di trasmissione gli auguri in diretta telefonica dal Vaticano: all’altro capo del filo Papa Francesco. Alla richiesta di rivolgere un saluto e un augurio agli spettatori, Bergoglio ha affermato: “Auguro a tutti un Natale cristiano, come è stato il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo. Dio si è fatto piccolo”, per “stare con i piccoli, i poveri, gli emarginati”. Nel Natale di Gesù, Dio ha sottolineato – ha spiegato il pontefice – la “piccolezza” in “un mondo che adora il dio denaro”. Il Papa ha quindi inviato un saluto e “un abbraccio a tutti”.