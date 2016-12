Papa Francesco: a dipendenti vaticani, “niente lavoro in nero, niente sotterfugi”

In Vaticano “niente lavoro in nero, niente sotterfugi”. Così si è espresso Papa Francesco oggi, nell’udienza ai dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per gli auguri natalizi. “Vogliamo ringraziare Dio – ha esordito il Papa – prima di tutto per il dono del lavoro. Il lavoro è importantissimo sia per la persona stessa che lavora, sia per la sua famiglia. E mentre ringraziamo, preghiamo per le persone e le famiglie, in Italia e in tutto il mondo, che non hanno il lavoro, oppure, tante volte, fanno lavori non degni, pagati male, dannosi per la salute”. “Dobbiamo sempre ringraziare Dio per il lavoro. E dobbiamo impegnarci, ciascuno con la propria responsabilità, a fare in modo che il lavoro sia degno, sia rispettoso della persona e della famiglia, sia giusto”, ha aggiunto Francesco, ricordando che “qui in Vaticano abbiamo un motivo in più per farlo, abbiamo il Vangelo, e dobbiamo seguire le direttive della Dottrina sociale della Chiesa. Qui in Vaticano io non voglio lavori che non siano su questa strada: niente lavoro in nero, niente sotterfugi”. Il Papa ha quindi ringraziato “ognuno” dei dipendenti vaticani “per l’impegno che mette ogni giorno nel fare il suo lavoro e cercare di farlo bene, anche quando magari non sta tanto bene, o ci sono preoccupazioni in famiglia”.