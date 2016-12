Papa Francesco: a Curia romana, riforma è “segno della vivacità della Chiesa in cammino”

La riforma della Curia romana “è anzitutto segno della vivacità della Chiesa in cammino, in pellegrinaggio, e della Chiesa vivente e per questo semper reformanda“. “È necessario ribadire con forza che la riforma non è fine a se stessa, ma è un processo di crescita e soprattutto di conversione”. Così Papa Francesco si è rivolto questa mattina alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi, nella sala Clementina del Palazzo apostolico. Il Papa ha dedicato alla riforma della Curia romana questo appuntamento annuale, per condividere “il quadro della riforma, evidenziando i criteri-guida, i passi compiuti, ma soprattutto la logica del perché di ogni passo realizzato e di ciò che verrà compiuto”. Francesco – per parlare della riforma della Curia – è partito dalla logica del Natale, “capovolgimento della logica mondana, della logica del potere, della logica del comando, della logica fariseistica e della logica casualissima o deterministica”. “Nella Curia – ha precisato – il significato della riforma può essere duplice: anzitutto renderla conforme alla Buona Novella che deve essere proclamata gioiosamente e coraggiosamente a tutti, specialmente ai poveri, agli ultimi e agli scartati; conforme ai segni del nostro tempo e a tutto ciò che di buono l’uomo ha raggiunto per meglio andare incontro alle esigenze degli uomini e delle donne che siamo chiamati a servire; al tempo stesso si tratta di rendere la Curia più conforme al suo fine, che è quello di collaborare al ministero proprio del Successore di Pietro”.