Papa Francesco: a Curia Romana, “non sono le rughe che nella Chiesa si devono temere, ma le macchie”

Scambio di auguri tra Papa Francesco e la Curia Romana (Vaticano, 22 dicembre 2016)

“Non sono le rughe che nella Chiesa si devono temere, ma le macchie”. Lo ha rimarcato Papa Francesco parlando oggi alla Curia romana, in occasione della presentazione degli auguri natalizi. La riforma della Curia, ha sottolineato, “non ha un fine estetico”, “né può essere intesa come un lifting”, “e nemmeno come un’operazione di chirurgia plastica per togliere le rughe”. “La riforma – ha rimarcato Francesco – sarà efficace solo e unicamente se si attua con uomini ‘rinnovati’ e non semplicemente con ‘nuovi’ uomini. Non basta accontentarsi di cambiare il personale, ma occorre portare i membri della Curia a rinnovarsi spiritualmente, umanamente e professionalmente. La riforma della Curia non si attua in nessun modo con il cambiamento delle persone – che senz’altro avviene e avverrà – ma con la conversione nelle persone. In realtà, non basta una formazione permanente, occorre anche e soprattutto una conversione e una purificazione permanente”. “Senza un mutamento di mentalità lo sforzo funzionale risulterebbe vano”, ha aggiunto il Papa, riconoscendo le “difficoltà” e le “resistenze”.

Vi possono essere – ha avvertito Bergoglio – “resistenze aperte, che nascono spesso dalla buona volontà e dal dialogo sincero”; “resistenze nascoste, che nascono dai cuori impauriti o impietriti che si alimentano dalle parole vuote del ‘gattopardismo’ spirituale di chi a parole si dice pronto al cambiamento, ma vuole che tutto resti come prima”; “resistenze malevole, che germogliano in menti distorte e si presentano quando il demonio ispira intenzioni cattive”, e si nascondono “dietro le parole giustificatrici e, in tanti casi, accusatorie, rifugiandosi nelle tradizioni, nelle apparenze, nelle formalità, nel conosciuto, oppure nel voler portare tutto sul personale senza distinguere tra l’atto, l’attore e l’azione”.