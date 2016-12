Papa Francesco: a Curia Romana, “necessari una semplificazione e uno snellimento”

“Sono necessari una semplificazione e uno snellimento della Curia”. Lo ha detto Papa Francesco, enumerando i criteri guida della riforma, nel discorso natalizio alla Curia romana, parlando di “sobrietà”. A tale riguardo, Francesco ha citato “accorpamento o fusione di dicasteri secondo materie di competenza e semplificazione interna di singoli dicasteri; eventuali soppressioni di uffici che non risultano più rispondenti alle necessità contingenti. Inserimento nei dicasteri o riduzione delle commissioni, accademie, comitati ecc., tutto in vista dell’indispensabile sobrietà necessaria per una corretta e autentica testimonianza”. Il Papa ha citato pure “l’importanza della conversione individuale”; “pastoralità” e “spiritualità di servizio e di comunione” come “antidoto contro tutti i veleni della vana ambizione dell’illusoria rivalità”; la “razionalizzazione degli organismi della Curia romana”, necessaria “per evidenziare che ogni dicastero ha competenze proprie” e “sulla base del principio che tutti i dicasteri sono giuridicamente pari tra loro”; “l’accorpamento tra due o più dicasteri” come azione per dare “una rilevanza maggiore” e aiutare “ad avere maggiore funzionalità”; il riordino delle competenze specifiche rispettando i “principi della sussidiarietà e della razionalizzazione nel rapporto con la Segreteria di Stato e all’interno della stessa”.