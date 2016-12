Papa Francesco: a Curia Romana, “deve rispettare la cattolicità della Chiesa”. Valorizzare il “ruolo della donna”

Scambio di auguri tra Papa Francesco e la Curia Romana (Vaticano, 22 dicembre 2016)

La Curia romana “deve rispettare la cattolicità della Chiesa” anche “tra i collaboratori, oltre ai sacerdoti e consacrati/consacrate”. Lo ha ricordato Papa Francesco nel discorso odierno alla Curia romana, ricevuta in udienza per lo scambio degli auguri natalizi. Parlando della “cattolicità” tra i criteri guida della riforma, Francesco ha sollecitato “l’assunzione di personale proveniente da tutto il mondo, di diaconi permanenti e fedeli laici e laiche, la cui scelta dev’essere attentamente effettuata sulla base della loro ineccepibile vita spirituale e morale e della loro competenza professionale”. “È opportuno prevedere – ha aggiunto il Papa – l’accesso a un numero maggiore di fedeli laici, specialmente in quei dicasteri dove possono essere più competenti dei chierici o dei consacrati. Di grande importanza è inoltre la valorizzazione del ruolo della donna e dei laici nella vita della Chiesa e la loro integrazione nei ruoli-guida dei dicasteri, con una particolare attenzione alla multiculturalità”. Tra i criteri, il Papa ha richiamato pure la sinodalità: “Il lavoro della Curia dev’essere sinodale”, ha ricordato, mediante riunioni “abituali” dei capi dicastero, “regolari udienze ‘di tabella’ dei capi dicastero”, “consuete riunioni interdicasteriali”. E “la sinodalità dev’essere vissuta anche all’interno di ogni dicastero, dando particolare rilevanza al Congresso e maggiore frequenza almeno alla Sessione ordinaria”.