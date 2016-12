Natale: Trento, tradizionale messa di mezzanotte nella stazione della città. Raccolta di offerte per “Slaves no More”

Da più di quarant’anni, la notte di Natale, a Trento si celebra una messa in un luogo molto particolare, che riassume il senso dell’esistenza come pellegrinaggio: la stazione ferroviaria cittadina. Istituita nel 1972 su richiesta dei ferrotranvieri che lavoravano a Trento, questa celebrazione eucaristica rappresenta un momento di raccolta significativo per i fedeli del capoluogo trentino, evento che raccoglie ogni anno molti cittadini e anche qualche turista di passaggio. Anche per quest’anno, l’appuntamento è per la mezzanotte di sabato 24 dicembre nell’atrio della stazione centrale della città. Nel corso della celebrazione, che sarà presieduta da don Rodolfo Pizzolli, verrà portata in processione la statua del bambinello proveniente da Betlemme e deposta davanti all’altare da campo. Inoltre, le offerte raccolte durante la messa saranno destinate all’associazione fondata da suor Eugenia Bonetti “Slaves no More/ Non più schiave”, che combatte il traffico di esseri umani e la violenza sulle donne. Sempre a Trento, in occasione della cinquantesima Giornata mondiale della pace, il primo gennaio del 2017 é in programma un’iniziativa dal titolo “La non violenza. Stile di una politica per la pace”, che vedrà la partecipazione di monsignor Paolo Bizzetti, vicario apostolico in Anatolia (Turchia). Si parte alle 15.30 con il ritrovo nella chiesa di S. Antonio, da cui alle 17 prenderà avvio la fiaccolata per la pace. Alle 17.30, infine, si terrà la veglia di preghiera in Duomo presieduta dall’arcivescovo di Trento, monsignor Lauro Tisi.