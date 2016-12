Natale: Modica, il “presepe della città” alla Casa don Puglisi realizzato con l’impegno di duemila bambini

Presepe realizzato dai bambini alla Casa don Puglisi di Modica

Alla “Casa don Puglisi” di Modica è visitabile il “presepe della città”, preparato con duemila bambini, gli stessi che ora guidano i genitori e illustrano loro il significato del presepe. “Ognuno – spiega Maurilio Assenza, direttore della Casa don Puglisi – cerca la casetta che ha realizzato nel laboratori sul cibo condiviso, tema centrale del presepe di quest’anno, che rende ogni casa capace di avere porte per ospitare chi è solo e finestre per aprirsi al mondo. Con Gesù bambino collocato in mezzo alla case, a ricordare che Dio condivide dall’interno della vita la storia degli uomini, potendo dire a tutti coloro che stanno visitando il presepe (soprattutto a coloro che stanno vivendo un lutto, una separazione, ferite non rimarginate) che mai dobbiamo sentirci abbandonati”. Il tema di quest’anno si lega al messaggio del Natale che ha al centro una mangiatoia ordinariamente destinata agli animali ma ospita il Figlio di Dio, “pane spezzato per tutti gli uomini”. A contribuire al presepe è stata la Fondazione Val di Noto. Il presepe è aperto ogni giorno dalle 17 alle 21 fino al 10 gennaio, e poi su appuntamento fino al 2 febbraio