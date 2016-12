Natale: don Lombardo (“Cammino”), “far nascere in noi misericordia e tenerezza” e “costruire Chiesa con il volto di Gesù”

Il Natale “ci farà rivivere il mistero della nostra salvezza” e “nello stesso tempo ci invita a rileggere la vita alla luce della conversione del cuore”. Lo scrive don Giuseppe Lombardo, direttore di “Cammino”, settimanale della diocesi di Siracusa, consulente Ucsi di Siracusa e delegato regionale Fisc Sicilia. In una riflessione inviata ai collaboratori del settimanale e ai soci siracusani Ucsi, don Lombardo ricorda che “facendosi uomo tra gli uomini”, Dio “sta con noi. A noi accoglierlo” imparando ad “essere concretamente vicini ai bisogni di chi ci è prossimo”. Richiamando le parole di Papa Francesco, “con Gesù Cristo nasce e rinasce la gioia”, Lombardo prosegue: “Spesso il nostro lavoro di giornalisti lascia l’amaro in bocca in quanto non gratifica il nostro impegno. E spesso ci fa sentire soli. La soluzione: far nascere in noi la misericordia e la tenerezza”. Dio “in primis è tenerezza. Un dio che ha voluto accarezzare la carne, facendosi carne in Gesù. E’ il potere della misericordia generata dall’amore. Un amore misericordioso perché va oltre ogni merito, va oltre il male. La vita stessa nasce dall’amore e diventa feconda grazie all’amore”, ed è “l’amore la medicina che può eliminare le nostre delusioni.” Pertanto, conclude, “seppure incompresi, siamo chiamati a costruire una Chiesa con il volto di Gesù, che è amore assoluto e misericordioso, è la luce che dischiude orizzonti di speranza. Con la certezza che il Signore Gesù ci sosterrà nelle difficoltà”.