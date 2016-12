Messico: 33 vittime per l’esplosione del mercato dei fuochi pirotecnici di Tultepec. Il cordoglio del Papa

È drammatico il bilancio dell’esplosione avvenuta ieri a Tultepec (qualche decina di chilometri a nord di Città del Messico), nel mercato “San Pablito” dei fuochi pirotecnici: 33 morti, 58 feriti, 12 dispersi. La fiera di Tultepec è, soprattutto in questo periodo natalizio, una vera attrazione nazionale, con premi e riconoscimenti a livello mondiale. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno innescato l’esplosione delle 300 tonnellate di materiale infiammabile che si trovava nel mercato.

Sulla tragedia ha emesso un comunicato il vescovo di Cuautitlán, diocesi in cui si trova il luogo della tragedia, mons. Guillermo Ortiz Mondragón. “Chiediamo a tutta la comunità ecclesiale del Messico di unirsi a noi nella preghiera per chi ha perso la vita, per i feriti, molti dei quali sono in gravi condizioni, per i dispersi, per i loro familiari, per gli abitanti del luogo per i quali viene meno una fonte di lavoro”. Il comunicato fa anche notare che il mercato era considerato uno dei più sicuri dell’America Latina e godeva di una certificazione governativa. Nel pomeriggio di ieri nella cattedrale è stata celebrata una messa di suffragio.

A mons. Mondragón, è giunto, attraverso il segretario di Stato, card. Pietro Parolin, il seguente messaggio di papa Francesco: “Il Santo Padre, dopo aver appreso la dolorosa notizia della grave esplosione avvenuta nel mercato di San Pablito a Tultepec, desidera far giungere alla Vostra Eccellenza e a tutti i figli di questo amato popolo la sua vicinanza e affetto in questo duro momento. Al tempo stesso, Sua Santità rivolge preghiere al Signore e raccomanda specialmente alla sua Misericordia l’eterno riposo di tutte le vittime, così come prega per i feriti e i familiari. Papa Francesco, invocando la materna intercessione della Santissima Vergine Maria di Guadalupe, imparte di cuore la consolante benedizione apostolica, come segno di speranza cristiana nel Signore Risorto”.