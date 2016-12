Lettera del Papa a Cl: Carrón, “ci ha indicato il cammino”

“Vi chiedo di leggere attentamente la lettera, di farla oggetto della vostra riflessione, di aiutarvi a capirla sempre di più con l’aiuto degli amici, nei gruppi di Fraternità, per fare tesoro del suo contenuto. Dio non finisce mai di stupirci”. Così don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, si rivolge ai membri di Cl dopo aver ricevuto la lettera autografa di Papa Francesco, nella quale ringraziava delle offerte raccolte durante i pellegrinaggi nei santuari mariani di tutto il mondo, in occasione dell’Anno Santo della Misericordia. “Papa Francesco non si è limitato a ringraziarci – scrive Carrón -, infatti ha voluto anche indicarci dove dobbiamo guardare per poter continuare il nostro cammino, in modo da ‘testimoniare con coraggio l’autenticità della vita cristiana’”. “Come non essere colpiti e grati per questo regalo inaspettato di un padre, che si prende così a cuore il destino dei suoi figli!”, commenta il leader di Cl: “Mi auguro che Cristo trovi ciascuno di noi disponibile alla modalità che ha scelto per venirci incontro in questo Natale della nostra vita”.