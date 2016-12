Irlanda: il programma del Meeting mondiale delle famiglie nel 2018

È stato reso noto il programma di massima del Meeting mondiale delle famiglie che si svolgerà dal 22 al 26 agosto 2018 a Dublino, in Irlanda, sul tema “Il Vangelo della famiglia: gioia per il mondo”. Papa Francesco è stato invitato ma non si sa ancora se parteciperà. Dal 22 al 24 agosto si svolgerà una tre giorni di convegno aperta a tutti, con seminari, tavole rotonde e dibattiti sul tema del Meeting. Sabato 25 agosto è previsto il Festival delle famiglie, con un concerto e testimonianze di famiglie di tutto il mondo. Il Meeting mondiale si chiuderà con una solenne celebrazione eucaristica. Un programma di catechesi sarà lanciato durante la primavera 2017. Sono già aperte le selezioni per duemila volontari che accompagneranno l’evento.