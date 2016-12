Giornalismo investigativo: Premio Morrione, il nuovo bando per under 31

È stato lanciato il nuovo bando del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dedicato alla memoria e all’impegno civile e professionale di Roberto Morrione, giornalista Rai, fondatore della rete allnews Rainews24 e di Libera informazione, osservatorio sull’informazione per la legalità e contro le mafie. Sono due le categoria in concorso: webdoc d’inchiesta e video-inchiesta. I partecipanti non devono aver superato i 31 anni di età il 20 gennaio 2017, termine fissato per l’invio dei progetti corredati da showrell e cv degli autori. Tra tutti quelli inviati, nel rispetto delle modalità indicate sul sito www.premiorobertomorrione.it, la giuria selezionerà quattro progetti da finanziare e realizzare: due per la categoria video-inchiesta e due per la categoria web-doc d’inchiesta. I progetti selezionati verranno resi noti agli inizia di marzo. Durante i quattro mesi di produzione, gli autori verranno affiancati da un tutor giornalistico, un tutor tecnico e un tutor legale. A ciascun progetto scelto verrà assegnato un contributo iniziale in denaro di 4mila euro da impiegare nello sviluppo e produzione di un’inchiesta. I progetti selezionati concorreranno inoltre a un premio finale in denaro del valore di 2mila euro per la migliore video inchiesta e 2mila euro la migliore webdoc d’inchiesta. Le inchieste vincitrici verranno diffuse da Rainews24.