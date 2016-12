Giornali Fisc: “Parola di Vita” (Cosenza-Bisignano) sostiene la pubblicazione del numero natalizio dell’“Azione” (Fabriano-Matelica)

I giornalisti e i lettori del settimanale diocesano di Cosenza-Bisignano, “Parola di Vita”, tramite la Caritas, hanno voluto sostenere l’uscita del numero natalizio del settimanale “L’Azione”, della diocesi di Fabriano-Matelica. Un gemellaggio che unisce la Calabria e le Marche, per un segno concreto di vicinanza e solidarietà a una zona colpita dal terremoto dello scorso mese di agosto. A causa del sisma, i giornalisti del settimanale marchigiano sono stati costretti a lavorare all’interno di un negozio d’informatica; la redazione è stata infatti interessata da alcuni crolli. Sul numero natalizio di “Parola di Vita” il direttore dell’“Azione”, Carlo Cammoranesi, ha firmato un editoriale rinnovando il rapporto di “stima e affetto” verso la testata Fisc calabrese. “La mia proposta è quella di dar vita a un gemellaggio, credo uno dei primi in Italia, tra settimanali diocesani e non tanto per questa mano tesa verso il nostro disagio quotidiano, quanto per dimostrare che in una storia di fede e di professionalità la paura si supera, la certezza non crolla e il coraggio riprende vigore”, ha scritto Cammoranesi. “Vogliamo esprimere non solo ai giornalisti de L’Azione, all’intera diocesi di Fabriano-Matelica guidata dal vescovo Stefano, ma anche ai tanti lettori che prenderanno in mano questo numero, la nostra vicinanza e il nostro affetto”, ha scritto invece don Enzo Gabrieli, direttore di “Parola di Vita”. “Non siete soli, siamo davvero un’unica grande famiglia italiana, un’unica Chiesa dove è l’amore di Cristo a spingerci”. Lo stesso arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè, nel porgere gli auguri natalizi, ha voluto inviare un messaggio ai terremotati del Centro Italia, ai quali ha assicurato “vicinanza e preghiera”.