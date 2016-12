Fuci: domani si presenta il restyling del sito internet. “Nuova verve comunicativa” per gli universitari cattolici

Verrà presentato domani, venerdì 23 dicembre, il nuovo sito internet della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci). Grazie al nuovo restyling, sarà disponibile un portale “per essere più vicino a tutti gli utenti del web in una chiave più moderna – si legge in una nota – anche grazie all’integrazione con i social network”. Nel nuovo sito troveranno “spazio ogni singola Regione ecclesiastica e i gruppi locali che la compongono, con i contatti utili”. Altre sezioni saranno “dedicate ai vari appuntamenti formativi della Federazione e al Congresso nazionale” oltre alle “Commissioni nazionali di studio, attraverso cui la Federazione esprime il proprio pensiero sulla realtà, in special modo per quanto riguarda università, teologia, formazione alla politica e cultura”. Saranno “numerosi i rimandi ai social network e al sito di ‘Ricerca’, rivista storica della Federazione”. Infine, spazio alle immagini con la gallery fotografica collegata alla pagina della Federazione mediante Flickr. “In una realtà sempre in evoluzione – spiega la Fuci – non potevamo far altro che stare al passo con i tempi e provare a fare questo salto di qualità che possa ridare nuova verve comunicativa alla nostra Federazione e ai suoi molteplici contenuti” attraverso un sito internet che “vuole essere punto di incontro e di armonia delle diverse realtà fucine di cui la Federazione è composta”.