Diocesi: Spoleto, in cattedrale il presepe realizzato con le pietre della chiesa Madonna delle Grazie di Norcia

È stato realizzato utilizzando le pietre della chiesa della Madonna delle Grazie di Norcia, distrutta dal terremoto del 30 ottobre scorso, il presepe allestito nella cattedrale di Spoleto per volere dell’arcivescovo diocesano, monsignor Renato Boccardo. Si tratta di una riproduzione della Natività – assente in cattedrale da diversi anni – realizzata dai ragazzi del Centro di solidarietà “Don Guerrino Rota” di Spoleto, che stanno percorrendo le varie tappe per uscire dal tunnel delle dipendenze. “Il messaggio – afferma mons. Boccardo – è eloquente: dalle macerie delle case e delle chiese si riparte con forza e speranza per la ricostruzione, così come dalle case del Centro di solidarietà i giovani ospiti ripartono per una vita rinnovata nella dignità e nella libertà”. “La presenza in duomo delle pietre della Madonna delle Grazie – prosegue l’arcivescovo – richiama in maniera significativa il legame tra la Chiesa diocesana e la ‘Cittadella della carità’” che viene inaugurata oggi “e dedicata a Papa Francesco”. Per Eugenio Bartoli, presidente del Centro di solidarietà, “aver utilizzato le pietre della chiesa crollata è stato motivo per i ragazzi di confrontarsi ancora una volta sul violento sisma che ha sconvolto la nostra Chiesa diocesana, della quale loro si sentono parte”. “È un piccolissimo segno di prossimità, ma carico di tanta speranza”, conclude Bartoli. Il presepe è visitabile ogni giorno dalle 8.30 alle 18.