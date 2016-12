Diocesi: mons. Piemontese (Terni), il 25 dicembre pranzo in episcopio con 150 bisognosi

“La luce vera del Natale è Cristo, che rinasce per ogni uomo, donando gioia e pace per tutti, per i bambini e gli anziani, per i giovani e le famiglie, per i poveri e gli emarginati”. Lo ricorda il vescovo di Terni Narni Amelia, Giuseppe Piemontese, che sabato 24 dicembre presiederà alle ore 23.45 nella cattedrale di Terni la Messa della notte di Natale. Il 25 dicembre presiederà la solenne concelebrazione eucaristica del Natale del Signore alle 11 nella concattedrale di Narni, e alle 18 la concelebrazione nella concattedrale di Amelia. Segno di solidarietà con i più poveri è il tradizionale appuntamento natalizio del pranzo in episcopio il 25 dicembre (ore 13). Con il vescovo siederanno a tavola 150 invitati, assistiti dalle associazioni caritative della diocesi, in gran parte coloro che frequentano ogni giorno la mensa diocesana “San Valentino”, ma anche intere famiglie che hanno deciso di trascorre la festa non a casa propria ma insieme ai più bisognosi. Volontari, gruppi e movimenti della diocesi, il Lions Club San Valentino di Terni, l’Acciai Speciali Terni, l’Azienda servizi municipalizzati, l’Istituto “Casagrande – Cesi” e l’Istituto comprensivo tecnico commerciale di Narni scalo contribuiscono con diverse modalità alla riuscita dell’iniziativa: “Un segno di condivisione – spiega un comunicato – fatto proprio da comunità parrocchiali, strutture diocesane di accoglienza e famiglie verso quanti vivono situazioni difficili”.