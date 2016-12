È on line da alcuni giorni il nuovo sito della Conferenza episcopale cubana, per “facilitare il lavoro editoriale di gruppo”, la possibilità di pubblicare sui social della Chiesa cubana e di ricevere newsletters. “Sarà possibile – spiega una nota della Conferenza episcopale cubana – anche inviare articoli in versione solo testo, per i destinatari che hanno una connessione lenta alla posta elettronica”. Rimarranno intatti i contenuti già inseriti dal 2006 ad oggi, nelle diverse versioni del sito.