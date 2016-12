Comunità Sant’Egidio: in Italia pranzi per 40mila poveri e 43 feste in carcere

“Questo Natale metteremo a tavola a Roma 15mila persone, distribuite in oltre 50 pranzi, 20 dei quali in istituti per anziani”. Lo annuncia Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, presentando la guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”. In totale, i partecipanti al pranzo natalizio organizzato da Sant’Egidio in più di 100 città italiane saranno oltre 40mila; più di 200mila in oltre 700 città del mondo. In tutto il periodo natalizio la Comunità organizza inoltre 43 pranzi e feste in diverse carceri della penisola, da nord a sud, raggiungendo così più di 5mila detenuti. “Nelle carceri mancano spesso le condizioni di dignità necessarie a un vero recupero – spiega Impagliazzo -. Per questo abbiamo deciso di dare un’accelerazione alla nostra presenza tra i detenuti, e anche perché sappiamo che le carceri possono essere luoghi di radicalizzazione”. “Dobbiamo impegnarci – conclude – per costruire un tessuto di convivenza e dialogo che è la prima risposta ai tentativi dell’estremismo di radicalizzare le persone in carcere, come nel caso del tunisino presunto attentatore a Berlino, passato per un carcere italiano”.