Card. Sodano: a Papa Francesco, “le siamo vicini nel suo impegno per il dialogo interreligioso e per opera di pace” in Medio Oriente

“Vicinanza” a Papa Francesco “in questi giorni di grande letizia” per l’approssimarsi del Natale. L’ha espressa oggi il decano del Collegio cardinalizio, cardinale Angelo Sodano, nel suo saluto al Papa in occasione della presentazione degli auguri natalizi da parte della Curia romana. Sodano ha citato “quest’importante periodo storico, in cui lo Spirito Santo l’ha chiamata a reggere la santa Chiesa di Cristo”, e “quest’anno straordinario di grazia, l’anno del Giubileo della misericordia, un Giubileo che ha segnato la vita della Chiesa in tutte le parti del mondo”. “Vivremo questi giorni – ha aggiunto – in profonda comunione con Lei, sempre grati per il luminoso messaggio d’amore che Ella continua a diffondere nel mondo. Parimenti le siamo vicini nel suo impegno per il dialogo interreligioso e per l’opera di pace che sta svolgendo, in quest’ora tragica per i nostri fratelli e sorelle del Medio Oriente, in particolare per quelli della Siria. Da parte nostra, cercheremo di seguire l’appello già rivolto ai primi cristiani da san Pietro apostolo: ‘Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio’”. “Tutti oggi, secondo il dono ricevuto, desideriamo continuare a prestare il nostro umile servizio – ha concluso – per la sua missione di Pastore della Chiesa universale e di Buon Samaritano sulle vie del mondo”.