Card. Parolin: al Ceis, “la Chiesa sarà sempre contro ogni tipo di droga e dipendenza”

“La Chiesa sarà sempre contro ogni tipo di droga e dipendenza”. Lo ha ribadito il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, che oggi ha presieduto la messa di Natale nel Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi (Ceis) di Roma. Alla celebrazione hanno partecipato i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Nell’omelia il cardinale ha ripercorso l’Anno della misericordia, un momento “favorevole per cambiare vita”. Parole, usate da Papa Francesco, che “tornano forti in questo Natale… Avete fatto tanta strada dal momento in cui avete deciso di vincere le dipendenze e di non farvi vincere da esse. Siete ben consapevoli che vi aspetta ancora un lungo cammino da fare insieme con i vostri buoni samaritani, i vostri educatori”. L’atteggiamento da assumere in questo cammino proposto dal cardinale è quello dell’umiltà. “Solo se Egli ci trova umili e docili alla sua volontà può operare nelle nostre vite dei cambiamenti straordinari per farci camminare sulla strada del bene – ha affermato Parolin -. È un invito a non chiudersi in se stessi in un tempo in cui qualcuno vorrebbe perfino alzare muri per impedire a chi soffre per la violenza delle guerre e la fame di trovare un rifugio sicuro. Penso ai nostri fratelli profughi che bussano alle nostre porte, spesso dopo aver attraversato il mare in viaggi di fortuna durante i quali molti di essi, tra cui tanti bambini e donne incinte, perdono la vita”. Al termine della celebrazione il segretario di Stato ha inaugurato la “Casa di Sara”, struttura per accogliere donne vittime di violenza intitolata a Sara Di Pietrantronio, la 22enne romana barbaramente uccisa dall’ex fidanzato il 29 maggio scorso. Alla celebrazione erano presenti anche la mamma Concetta e il papà Alberto, ai quali il cardinale ha fatto giungere l’abbraccio e la preghiera di Papa Francesco. “Non ci sono parole per esprimere il dolore di noi tutti davanti a un omicidio così efferato, che purtroppo fa parte di una catena che sembra senza fine – ha detto il segretario di Stato -, le cronache ci raccontano di un femminicidio ogni tre giorni. È una strage di innocenti”. Tra i presenti all’evento anche Paolo Mazzotto, presidente della Fondazione Bnl, Luisa Todini, presidente della Fondazione Poste Insieme Onlus, che hanno contribuito alla realizzazione della struttura, e il sindaco di Roma Virginia Raggi.