Terremoto Centro Italia: Anpas, continua a Natale assistenza e soccorso dei volontari

Terremoto, Natale al campo Anpas

Sono quasi duemila i volontari delle pubbliche assistenze Anpas provenienti da tutta Italia che continuano, anche durante le feste, a portare assistenza alle comunità del Centro Italia colpite dalla prima sequenza sismica del 24 agosto e proseguita con quella del 26 e 30 ottobre. Quasi centoventi giorni in cui, in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali, volontari soccorritori, psicologi dell’emergenza, medici, logistici, idraulici, infermieri e operatori della colonna mobile protezione civile Anpas che hanno gestito i campi base che sono stati allestiti ad Amatrice (Ri), Foligno (Pg), Norcia (Pg), Macerata, Tolentino (Mc) e nelle attività di gemellaggio sui comuni e frazioni nelle province di Macerata e di Ancona. Un impegno coordinato da 64 operatori che si sono alternati nella sala operativa nazionale Anpas in collaborazione con le sale operative regionali. Ora l’assistenza continua anche a Natale e Capodanno. A Norcia continua l’operatività della mensa cucina dei volontari Anpas per la preparazione e distribuzione dei pasti per la comunità e per i volontari ed operatori di altre associazioni. A Tolentino dal 18 novembre i volontari Anpas continuano a portare assistenza con la preparazione e la distribuzione dei pasti per la comunità, per i volontari e gli operatori di altre associazioni.

Continua poi la collaborazione, con vari tipi di servizi di supporto ai comuni di Bolognola, Tolentino, Castel Sant’Angelo sul Nera, Cessapalombo e Fiastra. “È nella presenza costante e nell’umiltà del sorriso silenzioso che si rinnova l’abbraccio di Anpas alle popolazioni colpite dal terremoto”, dichiara Carmine Lizza, responsabile protezione civile Anpas. “Oltre le luci di Natale, ci sono le mani dei volontari ad accarezzare i cuori delle donne e degli uomini per cui abbiamo scelto di metterci a servizio, ancora, nonostante tutto”. Il 25 dicembre i volontari Anpas delle pubbliche assistenze di Lazio e Abruzzo porteranno ai bambini di Tolentino i giocattoli che hanno raccolto in questi giorni nelle rispettive sedi di pubblica assistenza.