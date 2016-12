Solidarietà: Comunità S. Egidio, domani a Roma la guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi”

Verrà presentata domani a Roma (piazza S. Egidio 3 – ore 11.30) la ventisettesima edizione della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi” della Comunità di Sant’Egidio. Insieme alla presentazione della tradizionale “Guida Michelin dei poveri” – con indirizzi utili ai senza dimora e a chi li aiuta durante tutto l’anno – verranno inoltre illustrati e interpretati in conferenza stampa alcuni dati sulla povertà a Roma e in Italia, che riguardano “i diversi aspetti della lunga crisi e delle disuguaglianze che ancora pesano” sull’Italia. Interverrà il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Saranno comunicati anche i “numeri della solidarietà” e informazioni sul Natale della Comunità di Sant’Egidio che vedono in aumento la partecipazione ai pranzi del 25 dicembre con i poveri in Italia e nel mondo.