Scuola: Istat, aumentano alunni disabili. Nel 2015-2016 circa 156mila; più di 82mila gli insegnanti di sostegno

Continuano ad aumentare gli alunni con disabilità nella scuola. Nell’anno scolastico 2015-2016 sono stati circa 156mila; il 3,4% del totale. Di questi, 88mila nella scuola primaria e più di 68mila nella secondaria di primo grado. Questi i principali risultati contenuti nel report dell’Istat “Integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado – Anno scolastico 2015-2016”. Le regioni con il maggior numero di studenti sono Abruzzo e Sicilia per la scuola primaria (3,6%) e ancora Abruzzo per la secondaria di primo grado (4,8%). Il numero più basso è in Basilicata. Molto più numerosi i maschi delle femmine: 217 per 100 nella scuola primaria e 188 maschi ogni 100 femmine in quella secondaria di primo grado. L’età media è di 8,7 anni nella scuola primaria e 12,5 per quelli della secondaria di primo grado. I problemi più diffusi sono disabilità intellettiva, disturbi specifici dell’apprendimento e dello sviluppo. Ad aiutare gli alunni disabili nel loro percorso formativo e nel promuovere e favorire l’inclusione scolastica erano presenti nell’anno scolastico 2015-2016 oltre 82mila insegnanti di sostegno (fonte Miur), 3mila in più rispetto allo scorso anno. Hanno svolto prevalentemente attività didattica (per l’80,6% nella scuola primaria e per l’82,8% della scuola secondaria di primo grado), anche se una quota ( 15,6% nella primaria e al 12,9 nella secondaria) ha svolto prevalentemente attività di mediazione, tra cui il contenimento di comportamenti problematici. Residuale invece, scrive l’Istat, la quota di insegnanti di sostegno che si occupa prevalentemente di attività di tipo assistenziale (intorno al 3%).