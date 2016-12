Perù: il card. Cipriani ha ricevuto nella propria casa il presidente Kuckynski e la sua oppositrice Fujimori

Il cardinale Juan Luis Cipriani, arcivescovo di Lima e primate del Perù, con l’obiettivo di “creare ponti” e favorire il dialogo, ha ricevuto lunedì scorso nella propria abitazione il presidente della Repubblica, Pedro Pablo Kuczynski, e la sua principale oppositrice, Keiko Fujimori. L’invito era stato rivolto dall’arcivescovo ai due politici qualche giorno prima, a causa delle contrapposizioni che rischiano di paralizzare la vita politica e istituzionale del Paese. Il presidente infatti, eletto direttamente dal popolo lo scorso giugno per poche migliaia di voti, non ha la maggioranza in Parlamento, saldamente in mano a Fuerza Popular, il partito della Fujimori. L’incontro, si legge nel resoconto pubblicato sul sito dell’arcidiocesi di Lima, è durato circa un’ora, in un clima di “cordialità, franchezza e sincerità”. Entrambi, alla fine, si sono trovati d’accordo che il Paese è chiamato ad affrontare molte sfide e che il compito di tutti è di far andare avanti il Perù, sia attraverso l’azione del Governo sia attraverso quella del Parlamento. Il cardinale Cipriani, alla fine dell’incontro, ha dichiarato: “Voglio ringraziare e salutare il presidente e la signora Fujimori per il clima di vicinanza e fraternità nel quale hanno potuto parlare. Io semplicemente ringrazio Dio per questo sforzo che tra tutti stiamo facendo per far avanzare il Paese”.