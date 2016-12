Papa Francesco: udienza, preghiera e impegno “nelle opere di misericordia”

Un invito “alla preghiera e all’impegno nelle opere di misericordia pewrché il Natale sia un incontro personale con il Signore e susciti in noi propositi di bene e di solidarietà”. Lo ha rivolto Papa Francesco nel saluto ai pellegrini di lingua italiana convenuti oggi in Vaticano all’ultima udienza prenatalizia. Francesco ha ricordato “L’Associazione Genitori di stelle, con il vescovo di Avezzano, monsignor Pietro Santoro; la delegazione del Comune di Bolsena e i membri dell’AssoPanificatori di Roma”; “gli scouts con la fiaccola della culla della natività a Betlemme, la Comunità Oasi mariana Betania di Alvito e gli studenti, particolarmente quelli dell’Istituto Capriotti di San Benedetto del Tronto”. Quindi, come di consueto, un saluto speciale per giovani, ammalati e sposi novelli. “Cari giovani – ha detto il Papa -, preparatevi al mistero dell’Incarnazione con l’obbedienza di fede e l’umiltà che furono di Maria. Voi, cari ammalati, attingete da Lei quella forza e quell’ardore per Gesù che viene tra noi. E voi, cari sposi novelli, contemplate l’esempio della Santa famiglia di Nazaret, per praticare le stesse virtù nel vostro cammino di vita familiare”.