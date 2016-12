Papa Francesco: udienza, sperare “significa la certezza di essere in cammino con Cristo verso il Padre che ci attende”

“Sperare” per il cristiano “significa la certezza di essere in cammino con Cristo verso il Padre che ci attende. La speranza mai è ferma, sempre è in cammino e ci fa camminare”. Lo ha ricordato Papa Francesco all’udienza generale odierna, nell’Aula Paolo VI di fronte a 4mila fedeli. Al centro della catechesi la speranza e, in specifico, il “momento in cui, per così dire, la speranza è entrata nel mondo con l’incarnazione del Figlio di Dio”. Nel Natale, precisa il Papa, “Dio adempie la promessa facendosi uomo; non abbandona il suo popolo, si avvicina fino a spogliarsi della sua divinità. In tal modo Dio dimostra la sua fedeltà e inaugura un Regno nuovo, che dona una nuova speranza all’umanità: la vita eterna”. “Ciò che speriamo – precisa Francesco – va oltre le nostre forze e il nostro sguardo. Ma il Natale di Cristo, inaugurando la redenzione, ci parla di una speranza diversa, una speranza affidabile, visibile e comprensibile, perché fondata su Dio. Egli entra nel mondo e ci dona la forza di camminare con Lui, verso la pienezza della vita; di stare in maniera nuova nel presente, benché faticoso”.