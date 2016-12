Natale 2016: Vaticano, un gendarme e un vigile del fuoco deporranno il bambinello nella mangiatoia

Saranno un gendarme e un vigile del fuoco del Vaticano a porre nella mangiatoia del presepe in Piazza San Pietro l’immagine del Bambino Gesù, durante la celebrazione della Santa Messa della Vigilia di Natale. Lo riporta la Radio Vaticana, citando una nota del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che spiega come l’evento avverrà, da tradizione, al momento del Canto del “Gloria”. La scelta vuole essere “un piccolo gesto di apprezzamento e gratitudine per degli uomini che si sono messi generosamente a disposizione del prossimo in difficoltà, lavorando senza risparmiarsi”, ricordando in particolare il terremoto che ha colpito il Centro Italia. Nei giorni immediatamente successivi alle forti scosse, vigili del fuoco e gendarmi hanno collaborato con le forze dell’ordine italiane, la Protezione Civile ed i tanti volontari nei soccorsi alle vittime sotto le macerie, “nelle operazioni di smassamento e nel controllo e pattugliamento dei paesi al fine di contrastare eventuali episodi di sciacallaggio”. A Norcia, si evidenzia in particolare, i vigili del fuoco hanno provveduto “ad accompagnare le famiglie a recuperare i propri effetti personali dalle case inagibili ed al recupero delle opere d’arte sepolte dalle macerie delle varie chiese dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia”.