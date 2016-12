Minori conventuali: Padova, inaugurazione dei nuovi spazi del Villaggio S. Antonio a Noventa

Dopo un lungo lavoro di ristrutturazione durato quasi tre anni, verranno inaugurati domani i nuovi spazi del complesso del Villaggio Sant’Antonio Onlus di via Cappello 79 a Noventa Padovana, di proprietà della Provincia italiana di S. Antonio di Padova dei frati minori conventuali. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle 10, con la presenza dei frati francescani che gestiscono la struttura, delle autorità locali, e della Fondazione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo che ha contribuito all’acquisto degli arredi per i centri diurni e la comunità alloggio. Dopo la cerimonia sarà celebrata la messa nella nuova cappella del villaggio. Nei nuovi spazi trovano sistemazione i centri diurni “Fratello fuoco” e “Sorella luna”, che ricevono quotidianamente una cinquantina di persone con problemi di disabilità, la comunità alloggio “Tau”, con i due nuclei “Il noce” e “Il giglio”, che ospita in forma residenziale una ventina di utenti disabili, e infine “happyCentro”, che ogni pomeriggio accoglie una quarantina di ragazzi della scuola primaria di primo e secondo grado, per coinvolgerli in attività scolastiche e ricreative.

La grande novità, rispetto al passato, spiegano dal Villaggio, è che i nuovi ambienti “offrono la possibilità di ospitare gruppi di vario genere: per ritiri spirituali, gruppi parrocchiali, scout e si sta provvedendo ad attivare una nuova forma di accoglienza con la sistemazione di un’ala del Villaggio i cui lavori inizieranno il prossimo anno”. “Tutto questo per cercare di avvicinare sempre più persone alla nostra realtà e ai suoi bisogni e con l’auspicio che qualcuno decida di mettersi in gioco e donare un po’ del suo tempo alle nostre iniziative e ai nostri ospiti”.