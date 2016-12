Migranti: Unicef, in tre città il docufilm sui minori non accompagnati

L’Unicef Italia presenta – contemporaneamente a Roma, Milano e Palermo – il docufilm: “Invisibili. Non è un viaggio, è una fuga. Storie di ragazzi che arrivano soli in Italia”, progetto-inchiesta di Floriana Bulfon e Cristina Mastrandrea; regia, riprese e montaggio: Toni Trupia e Mario Poeta.

“Ascoltando le testimonianze di questi minorenni, veniamo a conoscenza di privazioni e violenze spaventose, di viaggi che durano anche anni, di sacrifici indicibili compiuti per un’unica speranza: quella di avere una nuova opportunità per vivere e aiutare le proprie famiglie rimaste nei Paesi di origine – ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Giacomo Guerrera -. Non dobbiamo mai dimenticare che gli adolescenti che affrontano simili prove sono ancora bambini, esattamente come i nostri figli”.