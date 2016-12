Koinè 2017: a Vicenza dall’11 al 14 marzo torna la rassegna di arredi, oggetti liturgici, edilizia di culto

Manutenzione e sicurezza, con un’attenzione privilegiata – anche all’insegna della solidarietà – per le zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Questo il filo conduttore di Koinè 2017, la rassegna biennale internazionale di arredi, oggetti liturgici e componenti per l’edilizia di culto, giunta alla 17ª edizione, che si terrà a Vicenza dall’11 al 14 marzo prossimi. Organizzata in collaborazione con la diocesi di Vicenza e l’Ufficio Cei per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e con il supporto del Pontificio consiglio della cultura e dell’Istituto di liturgia pastorale “S. Giustina” di Padova, la manifestazione vedrà la parte espositiva affiancata dall’attività di Koinè Ricerca, ovvero una serie di convegni “con lo scopo di offrire al mondo produttivo un contributo di idee e proposte innovative e di sviluppare un dialogo con gli studiosi”. “Fin dalle prime edizioni – spiega Lea Di Muzio, coordinatrice di Koinè Ricerca – la manifestazione si è proposta di aprire un dialogo con produttori, progettisti, architetti, per riflettere sull’adeguamento liturgico alla luce del Concilio Vaticano II”, ponendosi come un “grande laboratorio di idee”.

E se da una parte c’era – e ancora oggi in parte sussiste – la riflessione sull’edificazione delle nuove chiese, dall’altra si sta sempre più imponendo il tema della manutenzione, cui oggi la cronaca impone di affiancare “una riflessione anche sulla prevenzione da sismi ed eventi naturali”, sottolinea Angelomaria Alessio, responsabile di Koinè. E proprio a “Conservare e valorizzare. Un contributo dell’antisismica al bene culturale ecclesiastico” è dedicato, domenica 12 marzo, uno dei convegni principali della manifestazione.