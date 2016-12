Italiana dispersa a Berlino: la madre Giovanna al vescovo, “era così felice di essere lì”

Il vescovo Angelo Spina e l’intera diocesi di Sulmona-Valva esprimono oggi in una nota ufficiale “vicinanza ai genitori Gaetano e Giovanna e al fratello della cara Fabrizia Di Lorenzo”, che al momento risulta dispersa, a seguito dell’attentato a Berlino. Il vescovo, che conosce i familiari, ha avuto modo di sentire telefonicamente Giovanna, la mamma di Fabrizia, per assicurare la sua vicinanza con l’affetto e la preghiera. “È un dolore troppo grande… sento che mi ha abbandonata… – ha detto piangendo la mamma di Fabrizio al vescovo – Era così contenta, felice di essere lì…è triste che una persona esce dal lavoro e non rientra più…”. Mons. Spina ha assicurato la vicinanza nella preghiera dell’intera diocesi.